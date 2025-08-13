Dnevni horoskop, Jarac, 13. 08. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji nisu vam naklonjeni, i potreban vam je dodatni trud da biste funkcionirali uravnoteženo. Ne potencirajte ekscesne situacije.

Posao Skloni ste destruktivnim radnjama. Ako nastavite slijediti isti obrazac ponašanja, dodatno ćete pogoršati odnose s vašim najbližim suradnicima.

Zdravlje Preplavio vas je pesimizam, i teško vam je pronaći izlaz iz začaranog kruga loših misli i krivih osjećaja. Sutra ćete se malo razvedriti.

