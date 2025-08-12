Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 12. 08. 2025.
Ljubav Spajate ugodno s onim korisnim, i u tome ste majstor svog zanata. Novac trošite na vlastiti uljepšaj. Zablistala je vaša senzualna ljepota.
Posao Vaša poslovna situacija razvija se na pozitivan način. Ništa se ne događa slučajno. Marljivim radom zaslužili ste vaše (vrlo) visoke honorare.
Zdravlje Hrabro ste odradili „razdoblje tame“, i sada ste jači nego ikada prije. Kontrolirate vlastite nagone, i u tome je tajna vašeg dobrog zdravlja.
