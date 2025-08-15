Dnevni horoskop, Jarac, 15. 08. 2025.

Ljubav Oko vas se vrti jedna astrološka Djevica. Njegova ili njezina potreba za usavršavanjem i vaše veliko samopouzdanje, izvrsna su kombinacija.

Posao Pronašli ste vlastitu vrijednost, i to vas čini jakim, smirenim i uspješnim. To što ste dugo i mukotrpno stvarali, sigurno nećete izgubiti.

Zdravlje Dižete se iz pepela, i jači ste no ikada prije. Ono što vas nije uništilo, to vas je dodatno ojačalo. Stabilni ste mentalno, emocionalno i duhovno.

