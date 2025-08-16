Dnevni horoskop, Jarac, 16. i 17. 08. 2025.

Ljubav Stvari koje su se već dogodile, opet vam se događaju. Niste raskinuli vezu do kraja, i sada vam se vraćaju ljubavni repovi iz nedavne prošlosti.

Posao Pokrivate financijske minuse na svojim računima poput kakvog mađioničara. Ako stavljate šuplje u prazno, nećete to moći još dugo raditi.

Zdravlje Opet se ponavlja stara priča, nemate vremena za skrb o vlastitom zdravlju. Kada se jednog dana razbolite, na vama će doktori fino zarađivati.

Snovi i vizije Planirajte svoj život, sredite sebe i imat ćete mnogo vremena za sve što je spontano, bezbrižno, vedro i doživjet ćete puno veselja.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn