Dnevni horoskop, Jarac, 16. i 17. 08. 2025.
Ljubav Stvari koje su se već dogodile, opet vam se događaju. Niste raskinuli vezu do kraja, i sada vam se vraćaju ljubavni repovi iz nedavne prošlosti.      

Posao Pokrivate financijske minuse na svojim računima poput kakvog mađioničara. Ako stavljate šuplje u prazno, nećete to moći još dugo raditi.  

Zdravlje Opet se ponavlja stara priča, nemate vremena za skrb o vlastitom zdravlju. Kada se jednog dana razbolite, na vama će doktori fino zarađivati.    

Snovi i vizije Planirajte svoj život, sredite sebe i imat ćete mnogo vremena za sve što je spontano, bezbrižno, vedro i doživjet ćete puno veselja.  

