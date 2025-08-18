Dnevni horoskop, Bik, 18. 08. 2025.

Bik /

Ljubav Vaša ljubavna situacija postala je jako romantična. Doživjeti ćete potpuni ljubavni preobražaj, i vaš će duh biti katapultiran u nebeske visine.   

Posao Imate planetarnu potporu i zaštitu u svezi posla i financija. Možda napokon krenete rješavati važna imovinska pitanja. Dogovor kuću gradi. 

Zdravlje Putujući kroz život s teretom raznih briga i problema, zapostavili ste svoju nadarenost za smijeh i zabavu. Sada sve to brzo nadoknađujete.      

