Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 12. 08. 2025.
Ljubav Netko vas tajno voli, i vi to još niste primijetili. Ljubav vam trenutno nije prva po redu važnosti, jer ste zauzeti novim poslovnim ambicijama.
Posao Smišljate poslovnu strategiju za budućnost, i u svemu tome ste ozbiljni, uporni i strpljivi. Iz kaosa može nastati nešto originalno i kvalitetno.
Zdravlje Osjećate nedostatak topline i svjetlosti u vlastitom životu, ali nemate vremena za plač. Sigurni ste da će doći bolji dani. I hoće. Već sutra.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
Cura dana /
Magdalena
VELIKO IZNENAĐENJE /
Emotivne vijesti i veliki preokreti: 'Sudbina farmera više ne ovisi samo o njima!'
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 12. 08. 2025.