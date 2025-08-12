Dnevni horoskop, Bik, 12. 08. 2025.

Ljubav Netko vas tajno voli, i vi to još niste primijetili. Ljubav vam trenutno nije prva po redu važnosti, jer ste zauzeti novim poslovnim ambicijama.

Posao Smišljate poslovnu strategiju za budućnost, i u svemu tome ste ozbiljni, uporni i strpljivi. Iz kaosa može nastati nešto originalno i kvalitetno.

Zdravlje Osjećate nedostatak topline i svjetlosti u vlastitom životu, ali nemate vremena za plač. Sigurni ste da će doći bolji dani. I hoće. Već sutra.

