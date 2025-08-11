Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 11. 08. 2025.

Ljubav Vaš avanturizam je u punom pogonu. Nevjerni ste i sebi i drugima, i to vas ne muči previše, jer vam je strast prva i najvažnija stvar na svijetu.  

Posao Dobro se snalazite u raznim situacijama i s neobičnim ljudima. Pada vam na pamet put u inozemstvo, zbog poslovno financijskih razloga.   

Zdravlje Vaše zdravlje je u dobrom stanju. Imate snažnu potporu od tranzitnog Jupitera. Dobro podnosite neharmonične planetarne utjecaje.    

