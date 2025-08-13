Dnevni horoskop, Bik, 13. 08. 2025.

Bik /

Ljubav Astrološki Lavovi istovremeno vas i privlače i odbijaju. I vi i oni ste fiksni i teško promjenjivi, a za ljubav je potrebna skladna fleksibilnost.   

Posao Imate slobodan i otvoren put pred sobom. Nestale su smetnje i zapreke koje su vas kočile u razvoju. Originalnost je vaša velika prednost.  

Zdravlje Vaša duhovna snaga je u ekspanziji. Slijedite neki vaš (naizgled sporedni) put koji vas vodi ka unutarnjem miru i integraciji s Univerzumom.  

