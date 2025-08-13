Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 13. 08. 2025.
Ljubav Filozofirate o ljubavi. Glumite prosvjetljenu osobu. Oni koji poznaju skrivene strane vašeg karaktera, dive se vašoj vještini glume i pretvaranja.
Posao Angažirani ste u društvenom smislu, i stalno nailazite na nove i zanimljive ljude. Vaši prijateljski odnosi koriste vam u poslu s kojim se bavite.
Zdravlje Odradili ste zdravstvene probleme i sada s velikim olakšanjem promatrate sebe i vlastiti život. Nove zdrave navike dobro vam pristaju.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
GRAD PRISKOČIO U POMOĆ /
Hrvatska bolnica na mukama, evo kako pokušavaju privući liječnike
RTG UTORKA /
Od meduza koje su ugasile nuklearku do salate od kaktusa: Ovo je Direktov rendgen dana
IGRALA NA DVA EUROBASKETA /
Preminula jedna od najvećih hrvatskih košarkašica svih vremena
'KAKO ĆE TO ZAVRŠITI?' /
Je li kraj popularnom trajnom laku? EU zabranjuje jedan sastojak u gelovima
POČINJE TESTIRANJE /
Moćne letjelice uskoro na hrvatskom nebu: 'Ozbiljan sustav koji nam je trebao puno ranije'
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 13. 08. 2025.