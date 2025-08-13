Dnevni horoskop, Djevica, 13. 08. 2025.

Ljubav Filozofirate o ljubavi. Glumite prosvjetljenu osobu. Oni koji poznaju skrivene strane vašeg karaktera, dive se vašoj vještini glume i pretvaranja.

Posao Angažirani ste u društvenom smislu, i stalno nailazite na nove i zanimljive ljude. Vaši prijateljski odnosi koriste vam u poslu s kojim se bavite.

Zdravlje Odradili ste zdravstvene probleme i sada s velikim olakšanjem promatrate sebe i vlastiti život. Nove zdrave navike dobro vam pristaju.

