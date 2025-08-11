Djevica /
Ljubav Postali ste šutljivi, introvertni, neprepoznatljivi. Bavite se s jako važnim unutarnjim pitanjima, i nemate volje i vremena za druge ljude.
Posao Obavljate samo ono što morate odraditi, i ništa više a ni manje. Osjećaj odgovornosti ne dopušta vam da prepustite vaš posao drugima.
Zdravlje Oscilirate između osjećaja inferiornosti i superiornosti, i teško vam je uskladiti sebe u sebi. Vaša čudna raspoloženja tjeraju druge ljude od vas.
Dnevni horoskop, Djevica, 11. 08. 2025.