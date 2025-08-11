Dnevni horoskop, Djevica, 11. 08. 2025.

Ljubav Postali ste šutljivi, introvertni, neprepoznatljivi. Bavite se s jako važnim unutarnjim pitanjima, i nemate volje i vremena za druge ljude.

Posao Obavljate samo ono što morate odraditi, i ništa više a ni manje. Osjećaj odgovornosti ne dopušta vam da prepustite vaš posao drugima.

Zdravlje Oscilirate između osjećaja inferiornosti i superiornosti, i teško vam je uskladiti sebe u sebi. Vaša čudna raspoloženja tjeraju druge ljude od vas.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn