Dnevni horoskop, Djevica, 12. 08. 2025.

Ljubav Ne bježite od svađa, ali verbalna prepucavanja vas iscrpljuju i to ne možete ignorirati. Umjesto nadjačavanja, izaberite kompromisnu pomirbu.

Posao Potreban vam je novi red i raspored u vlastitoj glavi. U sadašnjem trenutku ne funkcionirate dobro. Samokontrola je osnova jakog karaktera.

Zdravlje Stres uzrokuje probleme, i u tome niste iznimka. Arogantni ste i agresivni. Dobro bi vam došlo malo više skromnosti. To djeluje ljekovito.

