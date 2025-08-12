Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 12. 08. 2025.

Ljubav Ne bježite od svađa, ali verbalna prepucavanja vas iscrpljuju i to ne možete ignorirati. Umjesto nadjačavanja, izaberite kompromisnu pomirbu.   

Posao Potreban vam je novi red i raspored u vlastitoj glavi. U sadašnjem trenutku ne funkcionirate dobro. Samokontrola je osnova jakog karaktera.   

Zdravlje Stres uzrokuje probleme, i u tome niste iznimka. Arogantni ste i agresivni. Dobro bi vam došlo malo više skromnosti. To djeluje ljekovito.   

