Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 14. 08. 2025.
Ljubav Problemi su vas očvrsnuli i više niste pokorni i mekani. Pazite da ne odete u drugu (krutu) krajnost. Sada ste spremni za ozbiljnu ljubavnu vezu.
Posao Imate originalne ideje, ali nemate strpljenja da ih realizirate do kraja. Ako dovedete određene stvari do savršenstva, možda se brzo obogatite.
Zdravlje U zdravstvenom smislu sve bolje stojite, a skloni su vam i brojni planeti. Doveli ste u red vlastitu pamet, i vaše tijelo na to pozitivno reagira.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
U ZAVODLJIVOJ HALJINI /
Ana Ivanović cvijeta nakon razvoda: 'Sve što ne valja ostavljaš iza sebe'
Cura dana /
Mirna
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 14. 08. 2025.