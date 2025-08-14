Dnevni horoskop, Djevica, 14. 08. 2025.

Ljubav Problemi su vas očvrsnuli i više niste pokorni i mekani. Pazite da ne odete u drugu (krutu) krajnost. Sada ste spremni za ozbiljnu ljubavnu vezu.

Posao Imate originalne ideje, ali nemate strpljenja da ih realizirate do kraja. Ako dovedete određene stvari do savršenstva, možda se brzo obogatite.

Zdravlje U zdravstvenom smislu sve bolje stojite, a skloni su vam i brojni planeti. Doveli ste u red vlastitu pamet, i vaše tijelo na to pozitivno reagira.

