Dnevni horoskop, Djevica, 16. i 17. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 16. i 17. 08. 2025.
Ljubav Ušli ste u ljubavnu vezu zbog poslovnih i financijskih interesa, ili se potpuno slučajno dogodilo da on(a) ima u posjedu ogromno bogatstvo?     

Posao Stalno očekujete potporu od drugih ljudi, i premalo se uzdate u vaše vlastite snage. Pokušajte što prije ispraviti pogrešan način razmišljanja.    

Zdravlje Mogući su zdravstveni problemi s organima za disanje. Postali ste alergični na određene biljke, ali još niste uspjeli otkriti na koje točno.    

Snovi i vizije Djeci su potrebne jasne granice, sigurnost i ljubav. Jasne granice i sigurnost nisu ništa drugo nego različiti oblici ljubavi. Tko voli, taj voljenoj osobi daje sigurnost. Tko ne daje sigurnost, ne voli.  

