Dnevni horoskop, Djevica, 15. 08. 2025.

Ljubav Vaša sreća i nije prava sreća, jer morate skrivati vašu ljubavnu vezu. Zacrtali ste sebi idealan plan. Možda sve ostane samo u sferi imaginacije.

Posao Sreća prati hrabre, ali ne uvijek i redovito. Ako je to što radite na štetu drugih ljudi, nemirni snovi neće vam dopuštati potpuni mir i užitak.

Zdravlje Agresivniji ste puno više nego što mislite da jeste. Iz vaše „psihologije uspjeha“ trebali biste izbaciti ljubomoru i osvetoljubivost.

