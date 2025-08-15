Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 15. 08. 2025.
Ljubav Vaša sreća i nije prava sreća, jer morate skrivati vašu ljubavnu vezu. Zacrtali ste sebi idealan plan. Možda sve ostane samo u sferi imaginacije.
Posao Sreća prati hrabre, ali ne uvijek i redovito. Ako je to što radite na štetu drugih ljudi, nemirni snovi neće vam dopuštati potpuni mir i užitak.
Zdravlje Agresivniji ste puno više nego što mislite da jeste. Iz vaše „psihologije uspjeha“ trebali biste izbaciti ljubomoru i osvetoljubivost.
