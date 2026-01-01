FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UDAR U HERSONU /

Ukrajinci u napadu ubili 24 osobe? Guverner ih optužio: 'Pogodili su hotel i kafić'

Ukrajinci u napadu ubili 24 osobe? Guverner ih optužio: 'Pogodili su hotel i kafić'
×
Foto: Profimedia/ilustracija

Saldo je u svojoj objavi ustvrdio da su tri ukrajinska drona pogodila mjesto proslave Nove godine u Horliju, selu na obali, u 'namjernom napadu'

1.1.2026.
10:42
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Guverner južne ukrajinske regije Herson, kojeg je postavila Rusija, u četvrtak je optužio Ukrajinu za ubojstvo najmanje 24 osobe u napadu dronom na hotel i kafić u kojima se održavala proslava Nove godine.

Guverner Vladimir Saldo iznio je tu tvrdnju u izjavi na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Ukrajinska vojska nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom. 

'Pogodila su tri drona' 

Saldo je u svojoj objavi ustvrdio da su tri ukrajinska drona pogodila mjesto proslave Nove godine u Horliju, selu na obali, u "namjernom napadu".

Ruske državne novinske agencije izvijestile su da je najmanje 24 ljudi poginulo, a 29 ozlijeđeno, pozivajući se na lokalnu podružnicu ruskog ministarstva za izvanredne situacije.

Herson je jedna od četiri regije u Ukrajini koje je Rusija 2022. godine proglasila svojima, što su Kijev i većina zapadnih zemalja osudili kao nezakonito otimanje teritorija. 

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija i Ukrajina se optužuju zbog navodnog napada na rezidenciju Vladimira Putina

UkrajinaRusijaHersonNapad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UDAR U HERSONU /
Ukrajinci u napadu ubili 24 osobe? Guverner ih optužio: 'Pogodili su hotel i kafić'