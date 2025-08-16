Dnevni horoskop, Škorpion, 16. i 17. 08. 2025.

Ljubav Ne znate kud biste sa sobom. Bliski suradnici i srodnici idu vam na živce. Spontani flert s Vagom djelovati će poticajno na vašu miroljubivost.

Posao Ulazite u nove projekte, a da prije toga niste utvrdili nikakve mjere i kriterije. Što god lijepo zamislite, otkrivate da vam nedostaje početni kapital.

Zdravlje U vašem mentalnom sklopu prevladavaju veseli i optimistični tonovi. Osim starih obiteljskih problema, ništa drugo vas ne uznemirava.

Snovi i vizije Tko ne može pojašnjavati, tko ne zna konstruktivno raspravljati, ne može imati sretan odnos. Tko ne uvažava drugog, nije sposoban imati skladan odnos.

