Dnevni horoskop, Škorpion, 16. i 17. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 16. i 17. 08. 2025.
Ljubav Ne znate kud biste sa sobom. Bliski suradnici i srodnici idu vam na živce. Spontani flert s Vagom djelovati će poticajno na vašu miroljubivost.   

Posao Ulazite u nove projekte, a da prije toga niste utvrdili nikakve mjere i kriterije. Što god lijepo zamislite, otkrivate da vam nedostaje početni kapital.  

Zdravlje U vašem mentalnom sklopu prevladavaju veseli i optimistični tonovi. Osim starih obiteljskih problema, ništa drugo vas ne uznemirava.  

Snovi i vizije Tko ne može pojašnjavati, tko ne zna konstruktivno raspravljati, ne može imati sretan odnos. Tko ne uvažava drugog, nije sposoban imati skladan odnos. 

 

Horoskop
