Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 11. 08. 2025.
Ljubav Niste oduševljeni sa sobom samima. Okrivljujete se za razne stvari. Osjećaj manje vrijednosti stvara vam probleme u odnosima s drugima.
Posao Nedostaje vam inspiracija. Više ne stojite na mjestu, jer se krećete unatrag. Okruženi ste s ljudima koji vas ne potiču na pozitivno djelovanje.
Zdravlje Mislite loše o sebi, i to vas iscrpljuje i psihički i fizički. Prijemčivi ste za razne upale i viroze. Definitivno vam je potrebna nova samosvijest.
