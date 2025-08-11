Dnevni horoskop, Škorpion, 11. 08. 2025.

Ljubav Niste oduševljeni sa sobom samima. Okrivljujete se za razne stvari. Osjećaj manje vrijednosti stvara vam probleme u odnosima s drugima.

Posao Nedostaje vam inspiracija. Više ne stojite na mjestu, jer se krećete unatrag. Okruženi ste s ljudima koji vas ne potiču na pozitivno djelovanje.

Zdravlje Mislite loše o sebi, i to vas iscrpljuje i psihički i fizički. Prijemčivi ste za razne upale i viroze. Definitivno vam je potrebna nova samosvijest.

