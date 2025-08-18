Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 08. 2025.

Škorpion /

Ljubav Ljubavne probleme stvara vam vaša nevjerna ćud. Jedna laž veže se za drugu, sve dok se zajedno ne sudare s istinom. Istina nema alternativu.    

Posao Niste skloni revolucijama, čak i ako ste kronično nezadovoljni poslom koji obavljate. Puno toga možete podnijeti i otrpjeti. Strpljivo čekate bolje dane.      

Zdravlje Vaša loša probava ima veze s krivim prehrambenim navikama. Od danas ste na strogoj dijeti? U večernjim satima iznevjeriti ćete sami sebe.     

