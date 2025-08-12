Dnevni horoskop, Škorpion, 12. 08. 2025.

Ljubav Nitko vam ništa ne može, sve dok ne doživite poraz. Možete sve imati, ali ako izgubite ljubav, ništa nemate. Izbjegavajte agresivne tonove.

Posao Sukobljavate se sa suradnicima, jer želite biti moćni i dominantni. Situacija je vrlo napeta i dramatična, i nije sigurno da ćete vi pobijediti.

Zdravlje Kuhate u sebi samima i pitanje je trenutka kada ćete eksplodirati. Bijes je opasna i negativna energija koja djeluje razarajuće na zdravlje.

