Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 08. 2025.
Ljubav Iz vaših očiju izbija neka čudna i tajnovita strastvenost, i to vas čini vrlo privlačnim. Bikovi znaju najbolje rukovoditi s vama. Pazite se i čuvajte.
Posao Veliki su izgledi da će vam se danas nasmiješiti financijski dobitak. Takvi kakvi jeste, mogli biste momentalno potrošiti novac koji ste zaradili.
Zdravlje Kontrolirate vlastitu preosjetljivost, i to je vaša velika osobna pobjeda. Posložili ste red i mir u sebi, a to je toliko važno da nema cijenu.
