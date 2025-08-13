Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 08. 2025.

Foto:

Ljubav Iz vaših očiju izbija neka čudna i tajnovita strastvenost, i to vas čini vrlo privlačnim. Bikovi znaju najbolje rukovoditi s vama. Pazite se i čuvajte.  

Posao Veliki su izgledi da će vam se danas nasmiješiti financijski dobitak. Takvi kakvi jeste, mogli biste momentalno potrošiti novac koji ste zaradili.  

Zdravlje Kontrolirate vlastitu preosjetljivost, i to je vaša velika osobna pobjeda. Posložili ste red i mir u sebi, a to je toliko važno da nema cijenu.     

