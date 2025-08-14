Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 14. 08. 2025.

Foto:

Ljubav Djelujete iz sjene. Nitko ne zna tko ste i kakvi ste. Skloni ste raznim intrigama i to vas ne čini popularnim. Više vas se boje, nego što vas vole.   

Posao U sukobu ste s poslodavcem, i situacija je na rubu incidenta. Mislite da nemate što izgubiti. Spremni ste na davanje ili dobivanje otkaza.  

Zdravlje Agresivni ste i nemate previše milosti prema drugima. Bijes i ljubomora grizu vas iznutra. Potreban vam je preporod, i to onaj u svijesti.  

