Dnevni horoskop, Škorpion, 15. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 15. 08. 2025.
Ljubav Tvrdoglavo inzistirate na vlastitim pravilima i propisima, i ne želite vježbati toleranciju različitosti. Tko ima previše krutosti, lako se slama.  

Posao Strogo se držite zacrtanog poslovnog programa, i ne želite ništa mijenjati. Možda vas novonastala situacija natjera na radikalni preobražaj.   

Zdravlje Mnogo toga je protiv vas, ali vi se ne predajete lako. Najjači ste kada je najpotrebnije, i u tome se skriva vaša moćna škorpionska vitalnost.  

