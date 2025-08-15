Dnevni horoskop, Škorpion, 15. 08. 2025.

Ljubav Tvrdoglavo inzistirate na vlastitim pravilima i propisima, i ne želite vježbati toleranciju različitosti. Tko ima previše krutosti, lako se slama.

Posao Strogo se držite zacrtanog poslovnog programa, i ne želite ništa mijenjati. Možda vas novonastala situacija natjera na radikalni preobražaj.

Zdravlje Mnogo toga je protiv vas, ali vi se ne predajete lako. Najjači ste kada je najpotrebnije, i u tome se skriva vaša moćna škorpionska vitalnost.

