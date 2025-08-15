Dnevni horoskop, Lav, 15. 08. 2025.

Ljubav Danas je vaš sretan ljubavni dan, i u to ćete se i uvjeriti. Astrološki Blizanci i Vodenjaci najlakše pronalaze ključ od vrata vašeg vrućeg srca.

Posao Uspješni ste, no teško ćete moći zadržati sličan trend u budućnosti. Usponi i padovi normalna su pojava. Trenutno se vrlo uspješno uspinjete.

Zdravlje Nemate zdravstvenih problema. Sve je pod kontrolom. Ne smeta vas loša vremenska prognoza. U vašem srcu je izvor snage. Zbog ljubavi.

