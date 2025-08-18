Dnevni horoskop, Lav, 18. 08. 2025.

Ljubav Nitko vas ne može zaustaviti u ljubavnom napredovanju i strastvenom osvajanju osim njegovog ili njezinog konačnog i definitivnog ne.

Posao Zapostavili ste neke vaše urođene darovitosti. Vrijeme je da se vratite vlastitim korijenima. U vama već dugo spavaju ogromni kreativni potencijali.

Zdravlje Vaš ego je ranjiv. Napad je za vas najbolja obrana. Pazite da nepromišljenim potezima ne prijeđete granicu dobrog ukusa i pristojnosti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn