Dnevni horoskop, Lav, 18. 08. 2025.

Ljubav Nitko vas ne može zaustaviti u ljubavnom napredovanju i strastvenom osvajanju osim njegovog ili njezinog konačnog i definitivnog ne.   

Posao Zapostavili ste neke vaše urođene darovitosti. Vrijeme je da se vratite vlastitim korijenima. U vama već dugo spavaju ogromni kreativni potencijali.   

Zdravlje Vaš ego je ranjiv. Napad je za vas najbolja obrana. Pazite da nepromišljenim potezima ne prijeđete granicu dobrog ukusa i pristojnosti.   

Dnevni horoskop, Lav, 18. 08. 2025.