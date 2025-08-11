Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 11. 08. 2025.
Ljubav Vaša ljubav je u punom cvatu. Ništa ne može pokvariti vaše dobro raspoloženje. Sposobni ste nadahnuti druge ljude na pozitivno djelovanje.
Posao Ništa vam ne pada preteško. Sve stižete. Novac vam dolazi iz više raznih izvora. Jedine probleme stvara vam vaša pretjerana rastrošnost.
Zdravlje Zdravi ste i brzo se oporavljate od svih tegoba. Vaš organizam funkcionira bez greške. Ako još niste počeli vježbati, slobodno se pokrenite.
