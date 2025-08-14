Dnevni horoskop, Lav, 14. 08. 2025.

Ljubav Nakon nekoliko vatrenih i eksplozivnih dana, napokon ćete se smiriti i utišati, ali posljedice vašeg lošeg ponašanja još dugo će vas pratiti.

Posao Vaša volja za rad ravna je nuli. Financijski ste se potpuno ispraznili. Ako razmišljate o nekom novom kreditu, ništa niste naučili iz prošlosti.

Zdravlje Bura se stišava, ali još niste došli k sebi. Stres vas uništava na razne načine. Malo ste se previše ulijenili, i problemi će vas uskoro opet zatrpati.

