Dnevni horoskop, Lav, 13. 08. 2025.

Ljubav Vaša tajna veza skladno se razvija. Bit ćete jako sretni, jer će vam postati jasno da se volite s njim ili s njom. Šteta što ste (oboje?) već zauzeti.

Posao Mars vam stoji dobro i u velikoj ste poslovnoj formi. Situacija se jako dobro razvija i sada možete odraditi stvari koje ste dugo odlagali učiniti.

Zdravlje Iscrpljuju vas sukobi u vašem radnom okružju. Naišli ste na mudrog i strpljivog protivnika i vaše uobičajene metode provociranja više ne prolaze.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn