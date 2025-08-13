Dnevni horoskop, Lav, 13. 08. 2025.

Lav /
Ljubav Vaša tajna veza skladno se razvija. Bit ćete jako sretni, jer će vam postati jasno da se volite s njim ili s njom. Šteta što ste (oboje?) već zauzeti.
Posao Mars vam stoji dobro i u velikoj ste poslovnoj formi. Situacija se jako dobro razvija i sada možete odraditi stvari koje ste dugo odlagali učiniti.
Zdravlje Iscrpljuju vas sukobi u vašem radnom okružju. Naišli ste na mudrog i strpljivog protivnika i vaše uobičajene metode provociranja više ne prolaze.
