Dnevni horoskop, Lav, 13. 08. 2025.

Ljubav Vaša tajna veza skladno se razvija. Bit ćete jako sretni, jer će vam postati jasno da se volite s njim ili s njom. Šteta što ste (oboje?) već zauzeti.  

Posao Mars vam stoji dobro i u velikoj ste poslovnoj formi. Situacija se jako dobro razvija i sada možete odraditi stvari koje ste dugo odlagali učiniti.   

Zdravlje Iscrpljuju vas sukobi u vašem radnom okružju. Naišli ste na mudrog i strpljivog protivnika i vaše uobičajene metode provociranja više ne prolaze.  

