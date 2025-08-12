Dnevni horoskop, Lav, 12. 08. 2025.

Ljubav Tranzitni Saturn blagotvorno utječe na vaš ljubavni život. Slobodni Lavovi mogli bi iznenada i neočekivano promijeniti svoj usamljenički status.

Posao Vaše diplomatske sposobnosti sve su vidljivije, i to posebno u radnom okružju. Drugi vas guraju u položaj suca, i to vam nije baš po volji.

Zdravlje Sada vas sustižu samo jako važne stvari. Osvijestite i razobličite to što vas najviše frustrira. Sposobni ste stvoriti sebi novi i sretniji identitet.

