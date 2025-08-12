Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 12. 08. 2025.
Ljubav Tranzitni Saturn blagotvorno utječe na vaš ljubavni život. Slobodni Lavovi mogli bi iznenada i neočekivano promijeniti svoj usamljenički status.
Posao Vaše diplomatske sposobnosti sve su vidljivije, i to posebno u radnom okružju. Drugi vas guraju u položaj suca, i to vam nije baš po volji.
Zdravlje Sada vas sustižu samo jako važne stvari. Osvijestite i razobličite to što vas najviše frustrira. Sposobni ste stvoriti sebi novi i sretniji identitet.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
Cura dana /
Magdalena
VELIKO IZNENAĐENJE /
Emotivne vijesti i veliki preokreti: 'Sudbina farmera više ne ovisi samo o njima!'
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 12. 08. 2025.