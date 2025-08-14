Dnevni horoskop, Blizanci, 14. 08. 2025.

Ljubav Vaše intenzivno ljubavno razdoblje upravo započinje, i svašta možete preurediti i popraviti. Do izražaja dolazi vaša emocionalna snaga.

Posao U poslovnom smislu, u lagodnoj ste situaciji i ništa vas ne smeta i ne rastužuje. Život u preobilju može vas brzo učiniti arogantnim i bahatim.

Zdravlje Imate brojnu planetarnu zaštitu, i vaša zdravstvena situacija je pod kontrolom. Prehlada i šmrcanje se ne računaju, to su uobičajene pojave.

