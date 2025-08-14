Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 14. 08. 2025.
Ljubav Vaše intenzivno ljubavno razdoblje upravo započinje, i svašta možete preurediti i popraviti. Do izražaja dolazi vaša emocionalna snaga.
Posao U poslovnom smislu, u lagodnoj ste situaciji i ništa vas ne smeta i ne rastužuje. Život u preobilju može vas brzo učiniti arogantnim i bahatim.
Zdravlje Imate brojnu planetarnu zaštitu, i vaša zdravstvena situacija je pod kontrolom. Prehlada i šmrcanje se ne računaju, to su uobičajene pojave.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
U ZAVODLJIVOJ HALJINI /
Ana Ivanović cvijeta nakon razvoda: 'Sve što ne valja ostavljaš iza sebe'
Cura dana /
Mirna
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 14. 08. 2025.