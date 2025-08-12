Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 12. 08. 2025.
Ljubav Planetarni utjecaji naglašavaju vašu hirovitost. Ljubavna veza koja je započela spontano i skladno, pretvorila se u međusobni antagonizam.
Posao Nemate strpljenja, a nedostaje vam i dobra volja da biste završili posao koji ste prije koji dan euforično započeli. Promjenjivi ste kao vjetar.
Zdravlje Oscilirate između dobrodušne empatije i hladne neosjetljivosti, humanizma i anarhičnosti. Vaše ponašanje potpuno je nepredvidljivo.
