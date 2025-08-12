Dnevni horoskop, Blizanci, 12. 08. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji naglašavaju vašu hirovitost. Ljubavna veza koja je započela spontano i skladno, pretvorila se u međusobni antagonizam.

Posao Nemate strpljenja, a nedostaje vam i dobra volja da biste završili posao koji ste prije koji dan euforično započeli. Promjenjivi ste kao vjetar.

Zdravlje Oscilirate između dobrodušne empatije i hladne neosjetljivosti, humanizma i anarhičnosti. Vaše ponašanje potpuno je nepredvidljivo.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn