Dnevni horoskop, Blizanci, 16. i 17. 08. 2025.

Ljubav Brzo mijenjate ljubavne želje i interese. Većina vaših odnosa s drugim ljudima je površna i nedorečena. Samo se igrate. Ne želite ozbiljnu vezu.

Posao Vaše velike poslovne ambicije postaju još veće. Možda vam u cijeloj priči pomognu neki bogati sponzori koje ćete slučajno sresti i upoznati.

Zdravlje Mogući su zdravstveni problemi, i to ponajprije s rukama ili s nogama. Kudgod se uputite, pazite kako hodate i u što gledate dok hodate.

Snovi i vizije Svaki trenutak, svaki djelić sekunde je beskrajno dragocjen jer, tiče se vašeg života, vašeg boravka na Zemlji, što se na ovaj način nikada više neće ponoviti.

