Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 08. 2025.

Ljubav Vaše srce strastveno kuca zbog osobe rođene u znaku Strijelca. On(a) je vaša suprotnost, ali to ne znači da se ne možete harmonično uskladiti.

Posao Do izražaja dolaze vaše organizatorske sposobnosti. Drugi ljudi vam dragovoljno prepuštaju vodstvo. Ono što zamislite, vrlo brzo ostvarite.

Zdravlje Zapaljivi ste i eksplozivni. Na druge ljude djelujete poput olujnog nevremena. Stišajte osjećaje, i situacija će se u vama i uokolo vas smiriti.

