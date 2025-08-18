Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 08. 2025.
Ljubav Vaše srce strastveno kuca zbog osobe rođene u znaku Strijelca. On(a) je vaša suprotnost, ali to ne znači da se ne možete harmonično uskladiti.
Posao Do izražaja dolaze vaše organizatorske sposobnosti. Drugi ljudi vam dragovoljno prepuštaju vodstvo. Ono što zamislite, vrlo brzo ostvarite.
Zdravlje Zapaljivi ste i eksplozivni. Na druge ljude djelujete poput olujnog nevremena. Stišajte osjećaje, i situacija će se u vama i uokolo vas smiriti.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
PITANJE CIJENA /
Vladin paket mjera istječe u rujnu, što će biti dalje? Evo poruke ministra
ŽIVOT NA VAGI /
Ana i Zoran kreću u borbu života: Spašavaju sebe nakon godina borbe s kilogramima
GOTOVA JE BAJKA /
Sinner stao na kraj francuskoj senzaciju: U finalu još jedan klasik između njega i Alcaraza
FARMA /
Povratnici protiv finalista: Šestero najboljih ne zna što ih očekuje u završnom tjednu
BEZ ZADRŠKE /
Ella Dvornik otkrila tajnu svog misterioznog 'Meštra': Podijelila brojne neočekivane detalje
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 08. 2025.