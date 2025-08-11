Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 11. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 11. 08. 2025.
Ljubav U idealnom ste ljubavnom razdoblju. Usamljeni primjerci vašeg astrološkog znaka imaju priliku ući u novu vezu. Ne budite neodlučni.  

Posao Svima ste dragi i svi vas vole, i to vam je od velike pomoći i u poslovnom smislu. Možda profitirate bez velikog truda i preteških napora.   

Zdravlje Imate brojnu planetarnu zaštitu i zdravlje vam je dobrostojeće. Ipak, trebali biste što prije iskorijeniti neke vaše loše i nezdrave navike.   

