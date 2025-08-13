Dnevni horoskop, Blizanci, 13. 08. 2025.

Blizanci /

Ljubav U punom ste ljubavnom pogonu. Događaju vam se jako važne ljubavne stvari. Morate biti snažni i stabilni da biste izdržali veliki val sreće.   

Posao Odrađujete posao brzo i bez zastoja, i stalno vam ostaje višak slobodnog vremena. Savršenu situaciju kvari vaša sklonost ogovaranju.  

Zdravlje Nezgodan utjecaj Mjeseca potencira vašu duhovnu pomutnju. Ne znate kojeg biste učitelja slijedili. Možda postanete uspješni u teleportaciji.  

