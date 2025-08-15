Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 15. 08. 2025.
Ljubav Komunicirate s lakoćom, i to posebno s astrološkim Strijelcima. Možda se iznenada zaljubite, i to na nekom vašem najnovijem putovanju.
Posao Do izražaja dolazi vaša sposobnost uvjeravanja. Ako se bavite trgovinom, očekujte sjajan profit. Možda postanete pretjerano darežljivi.
Zdravlje Aspekti Venere i Jupitera pojačavaju vašu sklonost prekomjernoj konzumaciji slatkih stvari. Dobro bi vam došao povremeni post. Probajte.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRZO SE ŠIRI /
Udar groma izazvao požar na Braču: Vatrogasci se bore s vatrenom stihijom
SRBIJA VEČERAS 'GORI' /
Totalna eskalacija prosvjeda: Lete jaja, dimne bombe, žestoki sukobi prosvjednika i policije
'TREBA GRADITI HOTELE' /
Prodajni stručnjak za RTL Direkt objasnio jesu li doista sebični ljudi krivi za inflaciju
LJETO ŽIVOTA /
'Gospodin Savršeni' Šime Elez objavio slike s plaže i otkrio nešto što nije htio
KAD RATNI ZLOČINAC PROGOVORI /
Sramotni ispadi ratnog zločina Šešelja: 'Nije lijepo na ženu dići ruku. Na ženu treba dizati nogu i tući je'
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 15. 08. 2025.