Dnevni horoskop, Blizanci, 15. 08. 2025.

Ljubav Komunicirate s lakoćom, i to posebno s astrološkim Strijelcima. Možda se iznenada zaljubite, i to na nekom vašem najnovijem putovanju.

Posao Do izražaja dolazi vaša sposobnost uvjeravanja. Ako se bavite trgovinom, očekujte sjajan profit. Možda postanete pretjerano darežljivi.

Zdravlje Aspekti Venere i Jupitera pojačavaju vašu sklonost prekomjernoj konzumaciji slatkih stvari. Dobro bi vam došao povremeni post. Probajte.

