novi par /

UFC prvak novogodišnjom objavom potvrdio vezu s atraktivnom borkinjom

UFC prvak novogodišnjom objavom potvrdio vezu s atraktivnom borkinjom
Foto: Profimedia/ Profimedia

Pereira trenutno drži naslov prvaka u poluteškoj kategoriji, dok se Cortez natječe u slamka kategoriji.

1.1.2026.
18:19
Sportski.net
Profimedia/ Profimedia
UFC prvak Alex Pereira i UFC borkinja Tracy Cortez potvrdili su svoju vezu objavama na društvenim mrežama uoči početka 2026. godine. Par je Novu godinu dočekao zajedno, a njihove su objave privukle pozornost MMA javnosti.

Cortez je na Instagram Storyju objavila video u kojem su ona i Pereira zajedno, uz kratku poruku “Entering 2026”. Na snimci se vidi kako par razmjenjuje poljubac dok slave dolazak nove godine. Pereira je istoga dana na svom profilu podijelio fotografiju s Cortez, uz jednostavnu poruku “New year”.

 

 

Time je potvrđena veza između dvoje aktivnih UFC boraca, koja do sada nije bila javno isticana. Objave su brzo prenijeli brojni MMA mediji, s obzirom na to da se radi o aktualnom prvaku i borkinji iz iste organizacije.

Pereira trenutno drži naslov prvaka u poluteškoj kategoriji, dok se Cortez natječe u slamka kategoriji. Oboje su aktivni članovi UFC rostera i nalaze se u različitim fazama svojih sportskih karijera.

Za razliku od nekih drugih boraca koji su Novu godinu obilježili javnim porukama ili sportskim retrospektivama, Pereira je ovoga puta pažnju privukao privatnom objavom, potvrdivši odnos koji je do sada bio izvan fokusa javnosti.

