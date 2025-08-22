Dnevni horoskop, Bik, 22. 08. 2025.

Ljubav Nakon razdoblja nepotrebne i nezdrave apstinencije, opet volite sebe. Istina je da vas nitko ne može zavoljeti ako sami sebe ne volite.

Posao Ako ste specijalno educirani za neki vaš originalni posao, računajte s tim da će vam netko iz obitelji pomoći da otkrijete zainteresirane stranke.

Zdravlje Ušli ste u osjetljivo i nestabilno razdoblje u svezi zdravlja. Kod starijih Bikova, izgledni su problemi s cirkulacijom i krvožilnim sustavom.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn