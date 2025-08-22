Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 22. 08. 2025.

Ljubav Nakon razdoblja nepotrebne i nezdrave apstinencije, opet volite sebe. Istina je da vas nitko ne može zavoljeti ako sami sebe ne volite.  

Posao Ako ste specijalno educirani za neki vaš originalni posao, računajte s tim da će vam netko iz obitelji pomoći da otkrijete zainteresirane stranke.   

Zdravlje Ušli ste u osjetljivo i nestabilno razdoblje u svezi zdravlja. Kod starijih Bikova, izgledni su problemi s cirkulacijom i krvožilnim sustavom.  

