Dnevni horoskop, Bik, 20. 08. 2025.

Ljubav Nova ljubav liječi vaše stare ljubavne rane. Iako izgledate sretno i zadovoljno, misli vam ne dopuštaju mir. Prestanite kopati po prošlosti.

Posao Imate brojne poslovne ponude, i vjerojatno ne stižete sve provjeriti i ispitati. Pazite da ne izgubite iz vida najvažniju i daleko najbolju priliku.

Zdravlje Vaša energija je u silaznoj putanji. Danas ćete osjetiti lagano pogoršanje raspoloženja, a stvari će kulminirati u nadolazećim danima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn