Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 20. 08. 2025.
Ljubav Nova ljubav liječi vaše stare ljubavne rane. Iako izgledate sretno i zadovoljno, misli vam ne dopuštaju mir. Prestanite kopati po prošlosti.
Posao Imate brojne poslovne ponude, i vjerojatno ne stižete sve provjeriti i ispitati. Pazite da ne izgubite iz vida najvažniju i daleko najbolju priliku.
Zdravlje Vaša energija je u silaznoj putanji. Danas ćete osjetiti lagano pogoršanje raspoloženja, a stvari će kulminirati u nadolazećim danima.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
STUDENTI NA MUKAMA /
Istražili smo kako do jeftinijeg smještaja: 'Imala sam mental breakdown...'
nova epizoda /
Isak prekinuo šutnju nakon sukoba s Newcastleom: 'Dugo sam šutio, dok su drugi govorili'
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 20. 08. 2025.