Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 20. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 20. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Nova ljubav liječi vaše stare ljubavne rane. Iako izgledate sretno i zadovoljno, misli vam ne dopuštaju mir. Prestanite kopati po prošlosti.     

Posao Imate brojne poslovne ponude, i vjerojatno ne stižete sve provjeriti i ispitati. Pazite da ne izgubite iz vida najvažniju i daleko najbolju priliku.     

Zdravlje Vaša energija je u silaznoj putanji. Danas ćete osjetiti lagano pogoršanje raspoloženja, a stvari će kulminirati u nadolazećim danima.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 20. 08. 2025.