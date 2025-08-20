Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 20. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 20. 08. 2025.
Foto:

Ljubav U najboljem ste ljubavnom izdanju. Ništa vam nije preteško učiniti za voljenu osobu. Nesebično darivanje nova je krasna pojava u vašoj vezi.  

Posao Upornost je vaša nova vrlina. Za vas ne postoje nesavladive prepreke, a posebno ne one poslovne. Nemate razloga za strah a još manje za paniku.  

Zdravlje U opasnosti su vaša koljena, a to posebno vrijedi za vas koji se bavite iscrpljujućim sportskim aktivnostima. Ne precjenjujte vlastitu snagu.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 20. 08. 2025.