Dnevni horoskop, Ovan, 20. 08. 2025.

Ljubav U najboljem ste ljubavnom izdanju. Ništa vam nije preteško učiniti za voljenu osobu. Nesebično darivanje nova je krasna pojava u vašoj vezi.

Posao Upornost je vaša nova vrlina. Za vas ne postoje nesavladive prepreke, a posebno ne one poslovne. Nemate razloga za strah a još manje za paniku.

Zdravlje U opasnosti su vaša koljena, a to posebno vrijedi za vas koji se bavite iscrpljujućim sportskim aktivnostima. Ne precjenjujte vlastitu snagu.

