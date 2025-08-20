Dnevni horoskop, Lav, 20. 08. 2025.

Ljubav Izgubili ste nadzor nad vlastitim strastima i vaša se ljubavna problematika dodatno komplicira. Sve što radite, ponajprije sebi radite.

Posao Oko vas se motaju razni sponzori. Imate velike šanse za iznenadni poslovni prosperitet. Iskoristite dobre prilike koje vam se sada pružaju.

Zdravlje Dobrog ste zdravlja i ništa vas specijalno ne boli. Ako vas ipak nešto jače zaboli, bit će riječ o vašoj maglovito nedefiniranoj ljubavnoj situaciji.

