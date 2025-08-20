Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 08. 2025.

Ljubav Pokušavate na nestrpljiv i agresivan način doći do ljubavnog cilja, i moglo bi se dogoditi da njega ili nju preplašite. Stišajte vlastite osjećaje.

Posao Imate razloga za veselje. Vaši se poslovni projekti pokazuju uspješnim. Pobjeđujete zato što imate jake poslovno prijateljske veze.

Zdravlje Iznenada ste postali zadovoljni vlastitim životom. Opasno se pojačava vaše strastveno uživanje u slatkim i (pre)kaloričnim stvarima.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn