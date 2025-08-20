Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 20. 08. 2025.
Ljubav Planeti vam pružaju obilnu i velikodušnu podršku, i to posebno u ljubavi. Idiličnu priču mogla bi pokvariti vaša totalno nepotrebna ljubomora.
Posao Isplivati ćete iz poslovnih i financijskih problema uz pomoć nekih vaših specijalnih ideja i poduhvata. Ponekad znate biti istinski čarobnjak.
Zdravlje Glumite umišljenog bolesnika. Pod hitno vam je potrebno bolovanje, jer želite raditi nešto za što trebate puno slobodnog vremena.
