Dnevni horoskop, Ribe, 20. 08. 2025.

Ljubav Ne vidite izlaz iz zamršene ljubavne situacije. Neke stvari će se riješiti same od sebe, ali vi ste i dalje glavni kreator i moderator vlastite sudbine.
Posao Daroviti ste na mnogo raznih načina, ali to slabo koristite, jer se podcjenjujete. Raspršenost vam ne dopušta koncentraciju na bitne stvari.
Zdravlje Vaša čudnovata psihološka stanja nije lako protumačiti. Istina je da ste sami sebi najbolji detektor, ali samo kada ste u najboljem izdanju.
