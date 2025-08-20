Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 20. 08. 2025.

Ljubav Proganjaju vas osjećaji usamljenosti, iako ste okruženi brojnim ljudima. Kada nemate ljubavnih problema, vi ih velemajstorski izmišljate.  

Posao Iskazujete antagonizam i netrpeljivost prema određenim ljudima u vašem poslovnom okružju. Situacija je postala jako napeta i zategnuta. 

Zdravlje Sami sebe urušavate ekstremnim i eksplozivnim emocijama. Ako se ne stišate i ne smirite na vrijeme, vaše zdravlje uskoro će se pogoršati.  

