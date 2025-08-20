Dnevni horoskop, Djevica, 20. 08. 2025.

Djevica /
Ljubav Ako je istina da želite mijenjati sebe, to je važna i pozitivna vijest. Stalo vam je do jedne osobe, i u tome se skriva motiv vašeg preobražaja.
Posao Provesti ćete prekobrojne sate u vašem radnom okružju. Oni koji će vas zabrinuto čekati kod kuće, mogli bi pomisliti da radite tko zna što.
Zdravlje Agresivni ste, i to na tvrdokoran i nepopustljiv način. Ne ulazite u maratonske rasprave. Izbjegavajte sukobe s drugima, ponajprije s najbližima.
