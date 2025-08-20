Dnevni horoskop, Strijelac, 20. 08. 2025.

Ljubav Iako mislite da ste savršeni, i vama se zna dogoditi pogrešan korak. Sve još možete ispraviti, ako lijepo priznate da niste govorili cijelu istinu.

Posao Nalazite se u novom poslovnom i financijskom prodoru, no stvari koje sada započinjete nećete brzo i lako dovršiti. Slobodno vježbajte strpljenje.

Zdravlje Preplaviti će vas veliki valovi pozitivnih misli i sretnih emocija, a to će ujedno biti i prvi nagovještaj novih ljekovitih procesa u vašem životu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn