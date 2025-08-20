Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 20. 08. 2025.
Ljubav Iako mislite da ste savršeni, i vama se zna dogoditi pogrešan korak. Sve još možete ispraviti, ako lijepo priznate da niste govorili cijelu istinu.
Posao Nalazite se u novom poslovnom i financijskom prodoru, no stvari koje sada započinjete nećete brzo i lako dovršiti. Slobodno vježbajte strpljenje.
Zdravlje Preplaviti će vas veliki valovi pozitivnih misli i sretnih emocija, a to će ujedno biti i prvi nagovještaj novih ljekovitih procesa u vašem životu.
