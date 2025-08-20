Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 20. 08. 2025.
Ljubav Odlučni ste, i točno znate što želite. Ako ste usamljeni i bez ljubavi, možda je problem u vašim previsokim kriterijima. Vrijeme je za prilagodbu.
Posao Hiperaktivni ste, ali istovremeno i stvaralački raspoloženi i produktivni. Vaša današnja poslovna bilanca bit će odlična i iznadprosječna.
Zdravlje Funkcionirate na stresan način, i vaš je organizam stalno pod uzbunom. Ne čudite se ako vas zadesi migrena. Zaustavite se na vrijeme.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
STUDENTI NA MUKAMA /
Istražili smo kako do jeftinijeg smještaja: 'Imala sam mental breakdown...'
nova epizoda /
Isak prekinuo šutnju nakon sukoba s Newcastleom: 'Dugo sam šutio, dok su drugi govorili'
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 20. 08. 2025.