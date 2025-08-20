Dnevni horoskop, Vodenjak, 20. 08. 2025.

Ljubav Odlučni ste, i točno znate što želite. Ako ste usamljeni i bez ljubavi, možda je problem u vašim previsokim kriterijima. Vrijeme je za prilagodbu.

Posao Hiperaktivni ste, ali istovremeno i stvaralački raspoloženi i produktivni. Vaša današnja poslovna bilanca bit će odlična i iznadprosječna.

Zdravlje Funkcionirate na stresan način, i vaš je organizam stalno pod uzbunom. Ne čudite se ako vas zadesi migrena. Zaustavite se na vrijeme.

