Dnevni horoskop, Vodenjak, 15. 08. 2025.

Ljubav Lijepi aspekti Venere i Marsa obećavaju uspjeh u ljubavi za sve Vodenjake. Usamljene duše među vama zasjati će od sreće i zadovoljstva.

Posao Kao i u ljubavi, i u poslu vam se smiješi veliki dobitak. Sretne ste ruke i sve što dotaknete pozlatite. Vaše originalne sposobnosti sve su izraženije.

Zdravlje Preplavio vas je osjećaj sreće i zadovoljstva, i sve vam izgleda bajkovito. Pazite da ne pretjerate s prekomjernim hranidbenim užicima.

