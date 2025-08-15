Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 15. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 15. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Lijepi aspekti Venere i Marsa obećavaju uspjeh u ljubavi za sve Vodenjake. Usamljene duše među vama zasjati će od sreće i zadovoljstva.  

Posao Kao i u ljubavi, i u poslu vam se smiješi veliki dobitak. Sretne ste ruke i sve što dotaknete pozlatite. Vaše originalne sposobnosti sve su izraženije.   

Zdravlje Preplavio vas je osjećaj sreće i zadovoljstva, i sve vam izgleda bajkovito. Pazite da ne pretjerate s prekomjernim hranidbenim užicima.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vodenjak

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 15. 08. 2025.