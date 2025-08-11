Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. 08. 2025.

Ljubav Skladno se nadopunjavate s voljenom osobom, a to posebno vrijedi za vas koji ste odnedavno u ljubavnoj vezi. Širite uokolo skladne vibracije.

Posao Vaše majstorske sposobnosti dolaze do punog izražaja. Stalno se usavršavate. Možda se upišete na neki novi tečaj ili kreativnu radionicu.

Zdravlje Vaša zdravstvena situacija znakovito se popravila. Zdravstveni problemi koji su vas dugo mučili i proganjali naprosto su nestali bez traga.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn