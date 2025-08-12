Dnevni horoskop, Vodenjak, 12. 08. 2025.

Ljubav Osjećate miris ljubavi negdje u zraku. Vaši strastveni instinkti u kreativnom su pogonu. Slobodno pokažite svijetu vaše vrline i kvalitete.

Posao Vaša poslovna zbilja je komplicirana. Snove vam nitko ne može ukrasti ili zabraniti, ali nije vrijeme za fantazije već za ispravno razlučivanje.

Zdravlje Ne bježite od sebe, jer nemate kuda pobjeći. Ako izmijenite vašu unutarnju stvarnost, vanjske okolnosti će se same od sebe fino posložiti.

